Miedema laat laatste beetje hoop op WK varen: 'Focus op volgend seizoen'

"Ik hoop weer terug te zijn bij de start van het nieuwe seizoen. Daar focus ik me nu op, ik moet realistisch zijn. Het herstel gaat erg goed, maar in trage kleine stapjes."

De 26-jarige Miedema liep in december een gescheurde kruisband op. Voor die blessure staat een hersteltijd van zes tot negen maanden.

Een wonder

Het WK in Australië en Nieuw-Zeeland begint op 20 juli, zeven maanden nadat Miedema geblesseerd raakte. Met een 'Memphis Depay-achtig' herstel (de spits van Oranje was in 2020 na een half jaar hersteld van een kruisbandblessure, waarna het EK een jaar werd uitgesteld wegens corona) had Miedema wellicht nog op tijd fit kunnen zijn.

In december verwachtte Miedema meteen al dat ze het WK zou moeten missen, al had ze toen nog stiekem hoop op een razendsnel herstel. "Als er een wonder gebeurt, dan sta ik er misschien. Maar ik ga er niet van uit", zei ze toen.

"Natuurlijk zou ik er heel graag bij zijn op het WK, maar ik hoop ook nog een paar jaar door te kunnen voetballen. En dit brengt gewoon veel risico mee."

In de top van het vrouwenvoetbal komen opvallend veel kruisbandblessures voor. Hoe dat komt, leggen we uit in deze video.