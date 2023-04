Wekdienst 3/4: Uitspraken in zaak overval op waardetransport • Vmbo-examens van start

Eerst het weer: het is zonnig en droog in het land, in het noorden later mogelijk wat bewolking en het wordt maximaal 10 graden.

Wat heb je gemist?

Om te voorkomen dat we in 2030 een tekort aan drinkwater hebben, moet snel een pakket aan maatregelen worden genomen. Dat is urgent, want sommige drinkwaterbedrijven hebben nu al te weinig reserves. Dat schrijft het RIVM in een nieuw rapport.

Per dag gebruiken we nu ruim 128 liter aan water per persoon in huis, het kabinet wil dat het watergebruik in 2035 is gedaald naar 100 liter per dag. Drinkwater wordt gemaakt van oppervlakte- en grondwater en het is niet zeker of er over zeven jaar wel genoeg water is om drinkwater van te maken. Ook nu al zijn in de zomer de reserves soms uitgeput, zoals gebeurd is in Gelderland, Overijssel, Groningen en delen van Zuid-Holland.

Ander nieuws uit de nacht:

Liberaal-conservatieven verslaan Finse premier Marin bij parlementsverkiezingen: de Nationale Coalitiepartij heeft nu het initiatief om een nieuw kabinet te vormen. In Finland deed ook de radicaal-rechtse partij De Finnen het beter dan de partij van de zittende premier Marin.

Parijzenaren stemmen elektrische huurstepjes het straatbeeld uit: vijf jaar geleden was Parijs een van de eerste grote Europese steden waar de stepjes voet aan de grond kregen. Bijna 90 procent van de stemmers was voor een verbod, al was de opkomst beperkt: minder dan 8 procent van de 1,4 miljoen stemgerechtigden bracht zijn stem uit.

'Nederlandse kinderen leefden jarenlang geïsoleerd in Spaanse woonboerderij': de Spaanse politie doet onderzoek naar een zaak van twee, inmiddels meerderjarige, Nederlandse kinderen die zonder identiteitsbewijs met hun ouders op een afgelegen Spaanse boerderij wonen. De 24-jarige dochter ontsnapte uit de woning en vertelde aan buren dat zij en haar broer jarenlang opgesloten zaten in huis.

En dan nog even dit:

Bij deze hamburgertent in Texas staan ze nog altijd vierkant achter Donald Trump. Dat de oud-president vorige week is aangeklaagd, waarschijnlijk voor het betalen van zwijggeld, verandert daar niets aan.