'Slang van Kosovo' Thaci voor de rechter, kwart eeuw na de oorlog

Het is de grootste zaak met betrekking tot de Kosovo-oorlog sinds het proces tegen de Joegoslavische president Slobodan Milosevic tussen 2002 en 2006 voor het Joegoslaviëtribunaal. De verwachting is dat het proces lang zal gaan duren. De wens is uitgesproken om de zaak rond april 2025 af te ronden, maar verwacht wordt dat alleen al het presenteren van het bewijs veel langer in beslag neemt.

In maart 1999 greep de NAVO in door Servische doelen te bombarderen. Dat leidde ertoe dat president Milosevic zijn troepen uit Kosovo weghaalde.

Kosovo was vroeger een provincie van de Joegoslavische deelrepubliek Servië. De meerderheid van de inwoners was en is etnisch Albanees. Ze voelden zich stelselmatig onderdrukt door de Serviërs. Bij het uiteenvallen van Joegoslavië klonk in Kosovo de roep om onafhankelijkheid dan ook luid. Het UCK bewapende zich, en Servië schaalde militair op. In februari 1998 brak eenoorlog uit.

Ook binnen het UCK vonden afrekeningen plaats. Volgens onderzoek van The New York Times executeerde Thaci bijvoorbeeld zes commandanten van zijn eigen leger omdat ze niet gehoorzaamden.

Thaci voegde zich in 1993 bij het Kosovo Bevrijdingsleger. Hij klom razendsnel op binnen het UCK en in de oorlog ontpopte hij zich als een meedogenloze leider. Het leverde hem de bijnaam 'De slang van Kosovo' op. In de regio heerste chaos en wetteloosheid. Er vonden wraakacties plaats op Serviërs en op Albanese collaborateurs.

Na de oorlog gingen alle vier de verdachten de politiek in. Thaci ontwapende het UCK en maakte er een politieke partij van. Volgens de Duitse veiligheidsdiensten zou hij ook in die tijd nog betrokken zijn geweest bij de georganiseerde misdaad in het land.

Voor het financieren van de oorlog begaf Thaci zich in de kringen van de georganiseerde misdaad. Hij werd onder meer in verband gebracht met de handel in drugs, wapens en organen. Ook zou het UCK zich onder zijn leiding schuldig hebben gemaakt aan de smokkel van olie en sigaretten.

In 2008 riep Kosovo onder Thaci's leiding de onafhankelijkheid uit. In die tijd was de Nederlander Pieter Feith namens de Europese Unie speciaal gezant in Kosovo en beoordeelde hij Kosovaarse wetgeving. "Ik sprak Thaci bijna dagelijks", vertelt hij. "Het is een man die nogal wisselende stemmingen had. Hij kon charmant zijn maar hij kon ook vrij lastig worden als iets hem tegenstond."

Pijnlijk verleden

De misdaden die in de oorlog gepleegd waren, kregen toen maar weinig aandacht. In Kosovo was er vooral opluchting, zorg om de wederopbouw en rouw om de vele doden die waren gevallen.

"Terugkijken op de oorlog was soms ingewikkeld", zegt Feith. "Wat voor ons onderdeel van de waarheidsvinding over de oorlog was, was voor de Kosovaren een pijnlijk deel van de geschiedenis."

In 2016 werd Thaci president van Kosovo. Dat was hij tot 2020, toen door het Kosovotribunaal werd aangeklaagd. Thaci stapte naar eigen zeggen op "om de integriteit van het presidentschap te beschermen". Vlak daarna werd hij opgepakt en overgebracht naar Den Haag.