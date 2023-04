Parijzenaren stemmen elektrische huurstepjes het straatbeeld uit

Inwoners van Parijs hebben zich in een bindend referendum in grote meerderheid uitgesproken voor een verbod op elektrische huurstepjes. Bijna 90 procent van de stemmen was voor zo'n verbod, al was de opkomst voor de stembusgang zoals verwacht beperkt: minder dan 8 procent van de bijna 1,4 miljoen stemgerechtigden liet zijn stem horen.

Parijs was vijf jaar geleden een van de eerste grote Europese steden waar de elektrische huursteps voet aan de grond kregen. Het snelle, stille en goedkope vervoersmiddel is gemiddeld genomen in Parijs populairder dan in andere steden, maar er gebeuren veel ongelukken mee, ondanks strengere regelgeving die eerder al werd geïntroduceerd. Vorig jaar raakten bijna 500 mensen gewond door ongelukken met de steps.

Sommige van de stepjes kunnen tot bijna 30 kilometer per uur rijden en veel gebruikers dragen geen helm in het drukke en soms chaotische Parijse verkeer. Ook zijn er klachten over de ruimte die de stepjes innemen op de stoepen, die op veel plekken toch al vol lopen met voetgangers.

Burgemeester vindt het duur

Het stadbestuur wil dan ook van de steps af. De socialistische burgemeester Hidalgo - zelf groot voorstander van de fiets - kondigde in januari het bindende referendum aan. "Ik zal de keuze van de stemmers respecteren, zo simpel is het", zei ze terwijl ze zelf haar stem uitbracht, daarbij opmerkend dat ze de vijf euro die de stepjes per tien minuten kosten te gortig vindt. Eerder hekelde ze al de gebrekkige duurzaamheid van de apparaten.

Om stemmen te winnen, lieten de grootste stepjesverhuurders gebruikers gisteren gratis door de stad rijden. Ook riepen ze Parijzenaren op sociale media op om tegen het huurstepverbod te stemmen.

In Parijs zijn ongeveer 15.000 elektrische stepjes te huur via apps. Er worden in heel Frankrijk dagelijks zo'n 100.000 ritten gemaakt op gehuurde steps in zo'n 200 dorpen en steden.