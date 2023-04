Finse premier Marin verliest parlementsverkiezingen van liberaal-conservatieven

De Finse parlementsverkiezingen lijken te zijn uitgelopen op een nederlaag voor de Finse premier Sanna Marin. Haar Sociaaldemocratische Partij (SDP) lijkt met bijna alle stemmen geteld 19,9 procent van de stemmen te hebben gekregen, waarmee ze het aflegt tegen de liberaal-conservatieve Nationale Coalitiepartij (NCP), die op 20,7 procent lijkt te zijn gekomen. Hoewel er nog geteld wordt, heeft premier Marin haar verlies al erkend.

Ook de radicaal-rechtse partij De Finnen deed het beter dan de partij van Marin. De EU-kritische anti-immigratiepartij, voorheen bekend als De Ware Finnen, lijkt 20,1 procent van de stemmen te krijgen. Niet eerder deed de partij het zo goed bij parlementsverkiezingen.

"Met deze resultaten zullen de gesprekken over de formatie van een nieuwe regering plaatsvinden onder leiding van de Nationale Coalitiepartij", zei NCP-leider Orpo in zijn overwinningstoespraak. "De belangrijkste taak van de volgende regering is het herstellen van onze economie en het vergroten van de economische groei. Daarnaast is het heel belangrijk om te werken aan NAVO-Finland."

Over links of over rechts

Deze uitslag, die naar verwachting niet meer ingrijpend zal veranderen wanneer alle stemmen zijn geteld, betekent dat de drie grootste partijen ongeveer even groot zijn geworden. De 53-jarige Orpo, die eerder meerdere ministersposten bekleedde, kan nu proberen een coalitie te vormen met De Finnen of de sociaaldemocraten van Marin. Voor zowel een kabinet over rechts als over links is ook de steun van een of meer andere partijen nodig.

Toen Marin in 2019 aantrad, was ze met haar 34 jaar de jongste premier ooit. Ze kreeg onder meer lof voor haar strenge coronabeleid en haar felle reactie op de Russische invasie van Oekraïne, die Finland ertoe heeft doen besluiten om lid te worden van de NAVO. Hoewel ze nog altijd populair is in eigen land wisten haar sociaaldemocraten het land niet te overtuigen van haar plannen voor de economie, wat het belangrijkste campagnethema bleek.

Hoewel de kans groot is dat Marin dus niet terugkeert als premier, zal er met haar vertrek naar verwachting weinig veranderen aan de opstelling van Finland ten opzichte van buurland Rusland. Vrijwel alle partijen steunden haar lijn en zijn ook voorstander van het voornemen om NAVO-lid te worden. Dat zal naar verwachting in de komende weken gebeuren.