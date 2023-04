Zoekt Ajax te ver naar technisch directeur? 'Allach van RKC levert overal goed werk'

Dit artikel is een verslag van gesprekken in het opiniërende voetbalpraatprogramma Studio Voetbal. Onderaan dit artikel zijn video's terug te vinden van andere onderwerpen.

"Hoe kom je bij zo iemand?", zegt Arno Vermeulen in Studio Voetbal. "Engeland gaat niet door en dan vinden we iemand in Duitsland? Dat is bizar. Waarom kom je bij hem uit? Het is onnavolgbaar. Hij schijnt Robert Lewandowski te hebben gescout. Nou, briljant."

In Studio Voetbal wordt gesproken over de problemen bij Ajax en de zoektocht naar een technisch directeur. - NOS

Ex-Ajacied Rafael van der Vaart wil Van der Sar niet de schuld geven van de huidige problemen. "Er zijn dingen gebeurd die je niet op de Cruyff Academy leert. Ik baal dat Overmars zich misdragen heeft. Hij was zo verschrikkelijk belangrijk, hij was de allerbeste. Dat kon Van der Sar nooit opvangen."

"De situatie is echt penibel", zegt Vermeulen. "Met deze selectie wordt Ajax volgend seizoen ook geen kampioen. Deze selectie is niet zo goed. Er moet echt versterking bij en ze moeten doorselecteren. Alles moet op de schop. Er moet heel snel een technisch directeur komen en die moet een topcoach aanstellen."

"Het valt me op dat Mo Allach nooit wordt genoemd bij Ajax, Feyenoord of PSV", zegt Kramer. "Hij is gepromoveerd, heeft Europees voetbal gehaald, is kampioen geworden. Hij heeft altijd selecties neergezet die resultaten halen."

Ibrahim Afellay is het daarmee eens: "Allach heeft overal goed werk afgeleverd. Bij RKC ook, met beperkte middelen". Moet Ajax dan maar wat dichter bij huis zoeken naar een technisch directeur?

