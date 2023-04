'Meer turnsters recht op compensatie voor aangedaan onrecht dan gedacht'

Veel meer turnsters krijgen compensatie voor onrecht dat hun is aangedaan door trainers dan eerder werd gedacht. Dat blijkt uit een rapport van het Centraal Bureau Klachtenmanagement Zorg (CBKZ) dat morgen uitkomt en dat Trouw al heeft ingezien.

In oktober 2021 bepaalde sportkoepel NOC*NSF dat topturnsters die jarenlang zijn blootgesteld aan lichamelijk, psychisch en emotioneel geweld ieder een bedrag van 5000 euro dienden te krijgen als "erkenning van het aangedane leed". Het CBKZ stelde hierop een commissie aan om vast te stellen wie in aanmerking komen voor dit bedrag.

Bij de bekendmaking van de regeling werd ervan uitgegaan dat honderd vrouwen recht hadden op compensatie. In totaal zijn er 171 aanvragen ingediend, waarvan er 166 zijn toegewezen, aldus Trouw. Hiermee kost de regeling het NOC*NSF 830.000 euro, ruim drie ton meer dan verwacht.

Trainers nog steeds werkzaam

In het rapport, genaamd 'De sprong naar erkenning', komen ook nieuwe voorbeelden van grensoverschrijdend gedrag naar voren. Trouw schrijft over trainers die turnsters soms wekenlang niet aankeken. Ook zouden trainers tassen controleren op 'meegesmokkeld' eten, dat meisjes verstopten om geen honger te lijden.

De commissie noemt het zorgelijk dat sommige (assistent-)trainers die door de slachtoffers worden genoemd nog steeds werkzaam zijn binnen de gymsport. In het rapport staat de aanbeveling dat trainers verplicht een pedagogische cursus volgen. Ook wordt het invoeren van een maximumaantal toegestane trainingsuren op bepaalde leeftijden aanbevolen.

Ongelijke leggers

In april 2021 bleek uit het rapport 'Ongelijke leggers' dat er sprake was van een giftige sfeer in de turnwereld. Kinderen en hun ouders beschreven een afhankelijkheidsrelatie tussen turnsters en hun trainers, waarbij vernedering en intimidatie eerder regel dan uitzondering waren. Naar aanleiding van dit rapport boog een adviescommissie van het NOC*NSF zich over een mogelijke tegemoetkoming.