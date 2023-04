Yilmaz kondigt vertrek aan, Fortuna weet van niks: 'Wellicht verkeerde vertaling'

De 37-jarige Yilmaz is de grote vedette van de ploeg. Zijn komst was een stunt van jewelste, maar nog steeds hebben ze er in Limburg nog wel eens moeite mee om met de grillen van zo'n superster om te gaan.

Yilmaz zou veel naar zich toetrekken, zoals bij het vroege ontslag van trainer Sjors Ultee. Hij laat zich nooit wisselen, waarmee hij mogelijk talenten in de weg staat. En sportief valt het ook niet altijd mee, ook al zorgde de zege op Groningen voor wat verlichting voor de nummer elf van de eredivisie.

Uitgefloten door Fortuna-publiek

"Ik vond hem na de wedstrijd vrij opgewekt, omdat we een belangrijke stap hadden gezet richting handhaving", probeert Ars de stemming bij de Turk te duiden. "En het was een persoonlijke post van Burak. Wat daar exact achter zit, weet ik niet. Wellicht was het een verkeerde vertaling."

Feit is wel dat Yilmaz werd uitgefloten door een deel van het publiek.

Bekijk hier de samenvatting van Fortuna Sittard-FC Groningen, misschien dus de laatste partij van Burak Yilmaz: