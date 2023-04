Chelsea ontslaat coach Potter, zeven maanden na ontslag Tuchel

Chelsea heeft trainer Graham Potter ontslagen. Het besluit volgt op een 2-0 nederlaag van zaterdag tegen Aston Villa in de Premier League. De 47-jarige Potter was pas sinds september vorig jaar werkzaam voor Chelsea, dat op een teleurstellende elfde plaats staat in de competitie.

Assistent Bruno Saltor neemt de taken van Potter voorlopig over. Zeven maanden geleden ontsloeg Chelsea al coach Thomas Tuchel, nu trainer van Bayern München. Dat was een dag na een 1-0 nederlaag in de Champions League bij Dinamo Zagreb. De club stond toen zesde in de Premier League.

Succesmanager van Brighton & Hove Albion

Chelsea tastte in september vorig jaar diep in de buidel om Potter los te weken bij Brighton & Hove Albion. Naar verluidt 18 miljoen euro legde de club neer voor de bij Brighton succesvolle Engelsman. Bij Chelsea begon Potter, die voor vijf jaar had getekend, aan zijn eerste baan als hoofdcoach bij een topclub.

Na de overname door een consortium onder leiding van de Amerikaanse zakenman Todd Boehly spendeerde Chelsea afgelopen zomer miljoenen aan nieuwe spelers en in de afgelopen winterse transferperiode gebeurde hetzelfde.

Ondanks die investeringen ging het ook met Potter niet draaien bij Chelsea. De coach kreeg veel kritiek en ontving online zelfs meerdere doodsbedreigingen.