Eerste MotoGP-zege Bezzecchi, wereldkampioen Bagnaia onderuit in Argentinië

Marco Bezzecchi heeft in zijn tweede seizoen in de MotoGP zijn eerste zege geboekt. De 24-jarige Italiaan won de Grand Prix van Argentinië, voor Johann Zarco en Álex Márquez, en is tevens de nieuwe leider in het klassement.

Pas één keer eerder stonden er drie Ducati-coureurs op het erepodium.

Wereldkampioen onderuit

Bezzecchi, vorig jaar tweede in Assen, passeerde al snel na de start Márquez en reed steeds verder weg bij de rest. Wereldkampioen Francesco Bagnaia lag lang tweede, maar gleed acht ronden voor het einde in een bocht onderuit. Zarco ging in de slotronde Márquez voorbij.

Voor Brad Binder, die zaterdag vanaf de vijftiende plaats de sprintrace won, was de race na een botsing met Maverick Vinales al in de eerste ronde voorbij.