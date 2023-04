Dodelijk ongeluk komt hard aan in Friese dorpen: 'Enorme klap voor iedereen'

De impact van het dodelijke ongeluk in het Friese dorp Jirnsum is groot in de gemeenschap. Bij het ongeluk kwamen gisteravond vier mannen om het leven uit de dorpen Sibrandabuorren en Britswert.

"Dit raakt veel mensen diep", zegt burgemeester Jannewietske de Vries van de gemeente Súdwest-Fryslân.

De slachtoffers waren twee mannen van 39 jaar, een van 35 en een van 41 jaar. "Daar zit een grote vriendenkring omheen. Het zijn mannen uit de dorpen, het is een enorm harde klap voor iedereen", zegt de burgemeester tegen Omrop Fryslân.

Dat beaamt de voorzitter van het Dorpsbelang Sibrandabuorren. "We kennen elkaar hier allemaal", zegt Hedser Bruinsma. Samen met de andere dorpen zoekt ze naar een manier om de nabestaanden steun te geven. "Als gemeente willen we alle steun geven aan alles wat nodig is. Alles wat de mensen maar troost kan geven."

Ook de burgemeester wil de nabestaanden zo goed mogelijk ondersteunen. "Dit leidt tot zo'n verschrikkelijk diep verdriet bij de families, de naasten, vrienden, mensen uit de dorpen", zegt De Vries. "Vandaag proberen we het een beetje te verwerken." Op de plek van het ongeluk zijn bloemen neergelegd.

Politie zoekt getuigen

Bij het eenzijdige ongeluk raakte de auto van de weg, kwam tegen een boom en belandde daarna in de sloot. De slachtoffers overleden ter plaatse. Hulpdiensten hebben in de avond en een deel van de nacht onderzoek gedaan naar het ongeluk en de slachtoffers geborgen.

De politie doet nog onderzoek naar de toedracht van het ongeluk. Een eerste sporenonderzoek geeft nog geen uitsluitsel, zegt een politiewoordvoerder. De politie heeft getuigen gesproken, maar zoekt nog meer getuigen. Mogelijk hebben fietsers het ongeluk zien gebeuren.