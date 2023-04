Russische militaire blogger komt om bij explosie op 'patriottische avond' in café

Een bekende Russische militaire blogger is omgekomen bij een explosie in een café in Sint-Petersburg. Het gaat om de 40-jarige Vladlen Tatarski. Volgens het Russische ministerie van Binnenlandse Zaken zijn ook zestien mensen gewond geraakt.

Tatarski, die in het echt Maxim Fomin heette, had meer dan 560.000 volgers op Telegram en was een van de belangrijkste militaire influencers. Hij was voorstander van een harde aanpak van Oekraïne. Zo pleitte hij eerder voor "een bommentapijt op Kiev en raketten afvuren op het hele land".

Het café waar de explosie vandaag was, is volgens een Russische website eigendom geweest van Jevgeni Prigozjin. Hij is oprichter van het Russische huurlingenleger Wagner, dat voor Rusland meevecht in Oekraïne.

Als Tatarski het doelwit was van de explosie, zou dit de tweede aanslag op Russisch grondgebied zijn die gericht was tegen een persoon die geassocieerd wordt met de oorlog in Oekraïne. Afgelopen augustus kwam de 30-jarige Darja Doegina om bij een bomaanslag op de auto waarin ze reed. Doegina was de dochter van de ultranationalistische Russische politiek denker Aleksandr Doegin.