Snippe verslaat Meyer, schitterende schouderworp levert ook Van 't End goud op

De 31-jarige Meyer had op weg naar de finale minder dan tien minuten op de tatami gestaan. Eén partij duurde zelfs maar dertien seconden. En dat terwijl de Enschedeër, die ook nog een partij meer judode, meer dan negentien minuten had gestreden. De 24-jarige Snippe bleek desondanks over een betere conditie te beschikken en in de verlenging had hij de regie in handen.

Simeon Catharina boog in de strijd om brons voor Kyle Reys.

Opnieuw succes Van 't End

Noël van 't End was in de finale van de categorie tot 90 kilo in 29 seconden klaar met Alex Cret. Na een fraaie schouderworp was het meteen gedaan voor de Roemeen.

Van 't End, de wereldkampioen van 2019, won eerder dit jaar ook al de prestigieuze Grand Slam in Parijs.