Kleinkunstenaar Flip Noorman wint Annie M.G. Schmidtprijs

De Annie M.G. Schmidtprijs voor beste Nederlandstalige theaterlied van het jaar is toegekend aan Flip Noorman. De 35-jarige kleinkunstenaar won de prijs voor zijn lied Ze weten wie je bent uit zijn theaterprogramma Love it.

Volgens de jury grijpt het nummer de luisteraar bij de strot. "Met een handvol gedachten en indrukken brengt Flip Noorman ons in het oog van de storm in zijn hoofd", staat in het juryrapport. "Ze weten wie je bent is geen nummer waarna je schouderophalend kalm verder gaat met je leven."