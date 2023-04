Wijnaldum geeft met Roma signaal af aan Feyenoord: goal en versierde penalty

Georginio Wijnaldum heeft bij AS Roma een hoofdrol opgeëist in de gewonnen competitiewedstrijd thuis tegen Sampdoria (3-0). De Oranje-international maakte de eerste treffer en versierde een penalty, waar het tweede doelpunt uit voortkwam.

Waar Wijnaldum de hele wedstrijd speelde, zat die andere Nederlander van Roma, Rick Karsdorp, vanwege een neusblessure niet bij de selectie.

Voormalig PSV'er Sam Lammers viel een halfuur voor tijd in bij Sampdoria. Verdediger Bram Nuytinck was geschorst.

Stand

Door de overwinning klimt Roma, dat over anderhalve week in de kwartfinales van de Europa League de tegenstander van Feyenoord is, naar de vierde plek. De ploeg van José Mourinho kan vanavond alweer op de ranglijst gepasseerd worden, want de huidige nummer vijf AC Milan speelt dan tegen koploper Napoli.

Voor Sampdoria lijkt degradatie onafwendbaar. Het verschil met de 'veilige' plek zeventien bedraagt tien punten.