Wijnaldum belangrijk voor Roma, Napoli in eigen huis afgedroogd door Milan

Napoli heeft op de weg naar het kampioenschap in Italië een pijnlijke nederlaag geleden. Thuis tegen AC Milan werd er met 4-0 verloren.

Eerder op de avond eiste Georginio Wijnaldum bij AS Roma een hoofdrol voor zich op in de gewonnen competitiewedstrijd thuis tegen Sampdoria (3-0). De Oranje-international maakte de eerste treffer en versierde een penalty, waar het tweede doelpunt uit voortkwam.

Stand

Door de overwinning blijft Roma, dat over anderhalve week in de kwartfinales van de Europa League de tegenstander van Feyenoord is, ook na dit weekend op de vijfde plek staan. Milan is dankzij de eclatante zege op Napoli de nieuwe nummer drie.

Napoli staat ondanks de nederlaag nog steeds stevig op de eerste plek. De voorsprong op nummer twee Lazio bedraagt zestien punten. Voor Sampdoria lijkt degradatie onafwendbaar. Het verschil met de 'veilige' plek zeventien bedraagt tien punten.