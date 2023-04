FC Groningen ziet degradatie dichterbij komen na verlies bij Fortuna

De gedachten gingen terug naar zondag 13 november vorig jaar. Onder de vorige coach Frank Wormuth verloor FC Groningen ondanks een groot veldoverwicht thuis met 3-2 van Fortuna Sittard. Het was de laatste wedstrijd van 2022. Groningen was naar de vijftiende plaats in de eredivisie gezakt. Een dag later werd de Duitse coach ontslagen. Van de veilige vijftiende plaats kan Groningen nu alleen maar dromen. De noorderlingen gingen zondag bij Fortuna met 3-1 onderuit, waar naaste concurrenten FC Emmen (2-1 winst bij SC Cambuur) en Excelsior (0-0 tegen FC Twente) punten pakten. Zeventiende staat Groningen, met zeven punten achterstand op de nummer zestien.

Stand eredivisie - NOS

Vol goede moed begon Groningen na de interlandbreak aan de eerste van acht 'finales' in de strijd om handhaving in de eredivisie. Uit de ziekenboeg kwam goed nieuws, want die was nagenoeg leeg. Alleen Paulos Abraham is nog niet fit. Een kwestie van keuzes maken dus voor coach Dennis van der Ree. Córdoba zet effectief Fortuna vroeg op voorsprong De elf uitverkorenen verzaakten al snel in Sittard. Na balverlies van Ragnar Oratmangoen profiteerde Fortuna. Via Burak Yilmaz en Tijjani Noslin kwam de bal bij Iñigo Córdoba, die met binnenkant links de verre hoek vond. Het was de ideale start voor Fortuna, dat daarna heerlijk achterover kon leunen. FC Groningen moest het spel maken en had veel de bal, maar creëerde teleurstellend weinig. In buitenspelpositie was Elvis Manu een keer dichtbij, maar redde Fortuna-doelman Ivor Pandur. Enkele minuten voor rust scoorde Manu wel, maar opnieuw stond hij buitenspel en de treffer werd afgekeurd.

Cordoba viert de 1-0 - Pro Shots

Aan de andere kant toonde Fortuna zich andermaal effectief. Doelman Michael Verrips had een antwoord op de uithaal van Noslin, maar in de rebound was Córdoba trefzeker. De Spanjaard was alerter dan zijn bewaker Thijmen Blokzijl en zette Fortuna met zijn tweede goal op 2-0. Aansluitingstreffer Pepi In de tweede helft kostte het Groningen enige tijd om terug in de wedstrijd te komen. Pas met enkele invallers kregen de bezoekers inspiratie en meerdere kansen. Liam van Gelderen en Blokzijl misten en Isak Määttä raakte de paal. In de 78ste minuut schoot Ricardo Pepi raak en was de hoop terug bij de Groningers.

Ricardo Pepi - Pro Shots