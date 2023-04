Ten Hag en United lijden pijnlijke nederlaag tegen directe concurrent Newcastle

Manchester United is er voor de derde keer op rij niet in geslaagd om een wedstrijd te winnen in de Premier League. Directe concurrent Newcastle United was in eigen huis met 1-0 te sterk voor de ploeg van coach Erik ten Hag en basisspeler Wout Weghorst.

Een andere Oranje-international, Tyrell Malacia, bleef negentig minuten op de bank bij United.

Door de overwinning gaat Newcastle op doelsaldo over United heen op de ranglijst. De ploeg van Sven Botman staat nu derde, United is gezakt naar de vierde plaats.