AZ geeft in blessuretijd overwinning weg in Sittard

AZ heeft ook in zijn tweede duel van dit seizoen punten gemorst. Na de 1-1 tegen PEC Zwolle gaf het bij Fortuna Sittard een 3-1 voorsprong weg: 3-3.

AZ had zijn handen vol aan Fortuna, dat via een mooie knal van Zian Flemming al snel op 1-0 kwam. Dani de Wit zorgde een kwartier later voor 1-1.

Daarna nam AZ de touwtjes stevig in handen nam, daarbij geholpen door Fortuna. Eerst liet doelman Alexei Koselev de bal los na een botsing met een verdediger en kon Teun Koopmeiners scoren.

En daarna verspeelde Branislav Ninaj de bal knullig aan De Wit, die vrije doorgang had naar het doel en de meegelopen Boadu een niet te missen kans gunde.

Tussendoor stuitte Flemming twee keer op Bizot, maar met 1-3 op het scorebord leek de wedstrijd gespeeld.

Een treffer van Emil Hansson in de tachtigste minuut leverde toch nog een onverwacht spannend slot op. AZ bibberde en in de allerlaatste seconden van de blessuretijd knalde Flemming de gelijkmaker binnen.