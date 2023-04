Zelfs de beste Van der Poel was niet goed genoeg: 'Pogacar heeft iets speciaals'

Zelfs de beste versie van Mathieu van der Poel was zondag niet genoeg om de Ronde van Vlaanderen te winnen. Ondanks een ijzersterke koers kon hij het gat met winnaar Tadej Pogacar niet meer dichten. "Ik denk dat ik misschien wel mijn sterkste Ronde van Vlaanderen rij", blikte Van der Poel terug. "Maar niet sterk genoeg om de Ronde van Frankrijk te winnen of te kunnen volgen op de Kwaremont." Van der Poel kon Pogacar wel op een afstandje volgen, maar het lukte hem niet meer het gat met de latere winnaar te verkleinen. "Ik denk dat we wel kunnen concluderen dat hij de sterkste was. Ik had echt heel goede benen na de Paterberg, ik denk dat ik nog nooit zo sterk naar de finish heb gereden." Daarom kon hij het resultaat snel een plekje geven. "Die jongen heeft echt iets speciaals, dat heeft hij vandaag weer laten zien." Bekijk hieronder een interview met Mathieu van der Poel:

Mathieu van der Poel moet na een sterke Ronde van Vlaanderen genoegen nemen met plek twee, achter de in zijn ogen ongenaakbare Tadej Pogacar. - NOS

Pogacar is pas 24, maar won al twee keer de Tour de France en was ook al eens de beste in de Ronde van Lombardije en Luik-Bastenaken-Luik. "Ik kan stoppen en trots zijn op mijn carrière", lachte de winnaar. Alleen Milaan-Sanremo en Parijs-Roubaix ontbreken nog op zijn erelijst. "Sanremo is de moeilijkste. Ik was er dit jaar heel goed, maar het is zwaar om daar te winnen." Op naar Parijs-Roubaix Dit jaar won Van der Poel die wedstrijd. En ook voor volgende week geldt hij als een van de kanshebbers voor Parijs-Roubaix, waar Pogacar niet van plan is aan de start te verschijnen. Van der Poel: "Misschien verandert hij nog van gedachten. Hij kan Roubaix ook winnen in mijn ogen." Bekijk hieronder een interview met Tadej Pogacar:

Wielrenner Tadej Pogacar na afloop van zijn zege in de Ronde van Vlaanderen, waarin hij Mathieu van der Poel voorbleef. - NOS