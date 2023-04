Claimt Feyenoord kampioensschaal al met acht punten voorsprong? 'Absoluut niet'

"Nee, absoluut niet. Wij moeten ook nog tegen Go Ahead Eagles. Die zijn in staat geweest om Ajax twee punten afhandig te maken. Voor ons is er geen enkele reden, ook als je de wedstrijd van vandaag in acht neemt, om er enigszins makkelijk over te denken."

De doelman stopte de strafschop van Vito van Crooij, terwijl hij even daarvoor ook al een cruciale redding had verricht bij een enorme kans van diezelfde Van Crooij. "Wel blij dat Wellenreuther die bal eruit haalt. En voor hem is het natuurlijk ook lekker, dus hij mag mij wel even bedanken", zei Wieffer met een knipoog.

"We hebben het vaker gedaan en dat geeft vertrouwen. Ook al scoren zij die hele mooie 1-1, we houden altijd het gevoel dat het goed gaat komen."

Tegen Sparta was Feyenoord dominant, maar zoals zo vaak dit seizoen moesten de Rotterdammers hard werken voor de punten. Toch was het vertrouwen om de wedstrijd om te buigen groot bij middenvelder Mats Wieffer.

Slot: "Dat was echt een cruciale redding op 2-2. Ook toen verdienden we het overigens niet om achter te komen, net als nu tegen Sparta. Maar dat is wel voetbal, want het gaat er niet om welke club het beste spel speelt, het gaat om de kansen."

Goede zondag

De trainer wil zijn ploeg scherp houden en in dit stadium al praten over een kampioensschaal, dat zou alleen maar afleiden. "Maar het is natuurlijk altijd prettig als je ziet dat voor de wedstrijd Ajax, als eerste achtervolger, gelijkspeelt. Als je dan zelf met een overwinning weggaat, is dat natuurlijk een hele goede zondag voor ons."

Was Wieffer wel te porren voor een uitspraak over de landstitel, die voor het grijpen ligt? "We staan er heel goed voor. Verder wil ik er niks over kwijt", besloot hij lachend.