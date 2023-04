Met drie goals in zeven minuten (!) speelt Benzema hoofdrol in 6-0 zege Real

Mede dankzij een ontketende Karim Benzema heeft Real Madrid in de Spaanse competitie een eenvoudige zege geboekt op Real Valladolid (6-0). De Fransman maakte in de eerste helft binnen zeven minuten een hattrick.

Real Madrid kende in het eigen Estadio Santiago Bernabéu geen enkel probleem met Valladolid. Na 22 minuten opende Rodrygo de score. Zeven minuten later maakte Benzema de tweede Madrileense treffer met een kopbal en was zijn galavoorstelling geopend.

Want vier minuten daarna scoorde hij opnieuw. Vanaf de rand van het strafschopgebied schoot de Fransman strak in de hoek. In de 35ste minuut, zeven minuten (!) na zijn eerste doelpunt, scoorde Benzema weer. Een voorzet van Rodrygo werd middels een prachtige 'staande omhaal' binnen gewerkt.

In de tweede helft deed Real Madrid het rustiger aan. Benzema werd een kleine twintig minuten na rust gewisseld voor Eden Hazard en Marco Asensio maakte een tien minuten later de vijfde treffer. Het slotakkoord was voor Lucas Vázquez, die de 6-0 binnenschoot.

Lewandowski nog topscorer

Door de hattrick van Benzema staat hij nu met veertien doelpunten tweede op de topscorerslijst van de Spaanse competitie. Hij moet alleen Barcelona-spits Robert Lewandowski, die tot nu toe zeventien goals maakte, voor zich dulden.