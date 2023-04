Ongenaakbare Kopecky boekt tweede zege op rij in Ronde van Vlaanderen

De Ronde van Vlaanderen voor vrouwen is voor het tweede jaar op rij gewonnen door Lotte Kopecky. De 27-jarige Belgische van SD Worx, die eerder dit seizoen al Omloop Het Nieuwsblad en Nokere Koerse op haar naam schreef, kwam op pas haar vijfde koersdag van het jaar solo over de finish in Oudenaarde.

Nadat een lange ontsnapping van de 22-jarige Nieuw-Zeelandse Ally Wollaston, die op dik negentig kilometer van de meet het ruime sop koos, ten einde was gekomen, werd op 47 kilometer voor de finish duidelijk dat de 40-jarige Annemiek van Vleuten in haar laatste jaar in het profpeloton een derde zege na 2011 en 2021 op haar buik kon schrijven.

De nummer twee van vorig jaar kwam vlak voor de Koppenberg - een van de dertien hellingen die de vrouwen te verstouwen kregen - in een gootje terecht en ging met nog een paar rensters onderuit.