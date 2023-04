Inwoners van Parijs stemmen in referendum over verhuur elektrische step

Inwoners van Parijs mogen zich vandaag in een referendum uitspreken over de verhuur van elektrische steps. De stepjes zijn stil en snel en zijn goedkoop te huren, maar er gebeuren veel ongelukken mee. Het bestuur van de Franse hoofdstad wil van de steps af.

Sinds vanochtend staan er lange rijen voor de stembureaus. Iedereen die stemgerechtigd is, mag meedoen met het referendum. Ook inwoners van Parijs die uit andere landen van de Europese Unie komen, mogen hun stem uitbrengen.

De elektrische step werd vijf jaar geleden geïntroduceerd in Parijs, in navolging van huurfietsen en deelauto's. Inmiddels is de step geliefd bij Parijzenaren die zelf niet in het bezit zijn van een fiets of auto, en liever niet de metro of bus nemen. De step is vooral populair bij jonge Parijzenaren en toeristen, die zo makkelijk bezienswaardigheden kunnen bezoeken. Gemiddeld genomen worden de stepjes in Parijs meer gebruikt dan in alle andere Europese steden.

Ongelukken in het verkeer

Maar de duizenden huurstepjes kunnen tot gevaarlijke situaties leiden in het verkeer. Zo weten niet alle toeristen hoe ze zich veilig door een drukke stad als Parijs moeten manoeuvreren. Er zijn al honderden ongelukken mee gebeurd. Vorig jaar overleden in Parijs 27 mensen door een ongeluk met een step, en 459 mensen raakten gewond.

Ook zijn de stepjes voor veel inwoners een doorn in het oog, omdat ze overal op straat geparkeerd worden. Burgemeester Hidalgo wil ze uit het straatbeeld hebben voordat de Olympische Spelen er volgend jaar zomer worden gehouden.

Vandaag gratis

Volgens de locoburgemeester, die verantwoordelijk is voor transport, wegen de voordelen niet op tegen de nadelen. De stepjes zijn schadelijker voor het milieu dan wandelen, fietsen of het openbaar vervoer, zegt hij. Ook zouden ze te snel gaan en niet geschikt zijn voor een drukke, dichtbevolkte en historische stad als Parijs. Bovendien zou het vervoersmiddel andere weggebruikers als ouderen en mensen met een beperking een gevoel van onveiligheid geven.

De drie bedrijven achter de steps hopen dat inwoners voor het behoud van het vervoersmiddel stemmen, en hebben het gebruik daarom vandaag gratis gemaakt. Het stadsbestuur hoopt daarentegen dat de bevolking tegen de step stemt. Wel heeft de burgemeester beloofd om ongeacht de uitkomst gehoor te geven aan het referendum.

De uitslag van het referendum wordt vanavond laat verwacht.