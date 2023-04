Parachutist (49) omgekomen bij vliegveld Teuge

In de buurt van vliegveld Teuge in Gelderland is bij een ongeluk een parachutist omgekomen. Het gaat om een 49-jarige man uit Utrecht, heeft de politie bekendgemaakt. Het ongeluk deed zich voor rond 15.45 uur ter hoogte van de Zandenallee.

Een buurtbewoner zegt tegen Omroep Gelderland dat hij de parachutist levenloos op de weg zag liggen. Even daarvoor had hij takken uit een boom zien vallen.

Onduidelijk is wat er precies is gebeurd. Op het vliegveld is het Nationaal Paracentrum Teuge gevestigd, het grootste parachutistencentrum van Nederland. De weg is met lint afgezet en er zijn witte schermen geplaatst. Naast hulpdiensten zijn ook luchtvaartspecialisten van de politie ter plekke.