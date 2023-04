Ontketende Pogacar schudt Van der Poel van zich af in Vlaanderens Mooiste

Een ontketende Tadej Pogacar heeft voor de eerste keer in zijn carrière de Ronde van Vlaanderen op zijn naam geschreven. In de 107de editie, over liefst 273,4 kilometer, kwam de Sloveen solo over de meet. De nog maar 24-jarige Pogacar (UAE Emirates) had al twee Tourzeges en drie monumenten (Luik-Bastenaken-Luik en twee keer de Ronde van Lombardije) op zijn palmares staan en daar komt nu Vlaanderens Mooiste bij. Mathieu van der Poel, half maart nog de beste in Milaan-Sanremo, moest na een ongelooflijk boeiende koers zijn hoofd buigen en kwam op 16 seconden als tweede over de finish. Mads Pedersen eindigde als derde, net voor Wout van Aert. Waaiers Al vroeg na de start in Brugge ontstonden er breuken in het peloton. De wind stond schuin van achteren en dat was voor Bahrain, ploeg van Matej Mohoric en Fred Wright, aanleiding om hard door te trekken, met als gevolg waaiers. De niet-alerte Van der Poel bleek het voornaamste slachtoffer, maar werd, met behulp van ploeggenoten, teruggebracht naar de voorste groep. Een flinke inspanning waar vooraf geen rekening mee was gehouden. Het bleef onrustig en voor de eerste passage van de Oude Kwaremont veroorzaakte Bahrain-renner Filip Maciejuk met een onhandige actie een massale valpartij in het peloton, waarbij dertig tot veertig man tegen het asfalt ging.

In aanloop naar de eerste passage van de Oude Kwaremont gaat een man of dertig, veertig hard onderuit in het peloton. De oorzaak blijkt een domme actie van Bahrain-renner Filip Maciejuk. - NOS

Onder anderen Van Aert, Julian Alaphilippe, Peter Sagan en Jasper Stuyven waren getroffene van het optreden van de Pool Maciejuk, die als straf door de wedstrijdleiding uit koers werd gezet. Nederlanders Danny van Poppel en Taco van der Hoorn vielen al eerder in Vlaanderens Mooiste en moesten de strijd voortijdig staken. Vrijgeleide De kopgroep van acht van dat moment, met onder anderen Daan Hoole (Trek-Segafredo) en Elmar Reinders (Jayco) kreeg een vrijgeleide en reed ruim zes minuten voor het peloton, dat nog even bij moest komen van de massale valpartij. Hun voorsprong nam geleidelijk aan af en elf achtervolgers, met onder meer Matteo Trentin (UAE) en oud-winnaar Kasper Asgreen (Soudal-QuickStep), voegden zich met zo'n 80 kilometer voor de finish bij de acht. 'De Grote Drie', Van der Poel, Van Aert en Tadej Pogacar, reden op ruim drie minuten en moesten iets gaan doen om uitzicht te houden op de eindzege. Pogacar versnelde nog voor de tweede passage van de Oude Kwaremont.

Op de Koppenberg gebeurt dan wat iedereen verwachtte: Pogacar, Van Aert en Van der Poel blijven samen over. - NOS

De ontketende Pogacar had zijn achterstand op de inmiddels uitgedunde kopgroep verkleind naar 1.34, maar het gat met Van Aert en Van der Poel was slechts zo'n 15 seconden. Op 45 kilometer van het einde sloten Van der Poel, Tom Pidcock en Van Aert aan bij Pogacar en Christophe Laporte, die de sprong naar de Sloveen al had gemaakt. Weer een aanval Het verschil met de kopgroep, met een sterke Asgreen, werd alsmaar kleiner en op de Koppenberg zette Pogacar nog maar eens aan. Alleen Van der Poel en Van Aert haakten aan. Een schakelprobleem op de Taaienberg speelde Van der Poel even parten, maar hij kon zich toch weer bij zijn rivalen voegen. Van Aert bezweek vervolgens op de Kruisberg/Hotond bij een aanval van Van der Poel. Pogacar bleef wel in zijn wiel.

Van der Poel moet een gat dichtrijden op de Taaienberg na een schakelprobleem, maar doet dat overtuigend. - NOS