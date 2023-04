Opnieuw puntenverlies voor Utrecht na drie afgekeurde goals tegen Volendam

De eerste helft zal niet de geschiedenisboeken ingaan. FC Utrecht was beter, maar speelde te slordig en in te laag tempo om Volendam echt bij de strot te grijpen. Wel werden de Utrechters twee keer gevaarlijk.

In de tweede helft veranderde het spelbeeld niet. Al kwam er wel wat meer leven in de wedstrijd. Vlak na rust werd een treffer van Utrecht-verdediger Nick Viergever terecht afgekeurd vanwege buitenspel en schoot Volendam-aanvaller Gaetano Oristiano voorlangs.

In de zestigste minuut lag de bal opnieuw in het doel van Volendam. Ramselaar kreeg de bal voor de voeten en tikte binnen. Na tussenkomst van de VAR besloot scheidsrechter Richard Martens het doelpunt te annuleren. In de voorafgaande aanval zou de bal de zijlijn hebben gepasseerd. Op de beelden was dit niet duidelijk te zien of dit daadwerkelijk zo was.

Weer een goal afgekeurd

Daarna bleef het spel rommelig. Beide ploegen zochten wel wat nadrukkelijker naar een doelpunt, zonder dat dit leidde tot grote kansen.

In de 83ste minuut leek de verlossende treffer voor FC Utrecht dan toch een feit. Tasos Douvikas tikte de bal binnen, nadat bal via een goede actie van Othmane Boussaid voor zijn voeten was beland. Ook door deze goal ging een streep. Collega-spits Bas Dost stond volgens de scheidsrechter en de VAR hinderlijk buitenspel.

In de blessuretijd kopte Utrecht-verdediger Van der Hoorn nog een keer bijna raak, maar ook deze inzet leverde geen doelpunt op.