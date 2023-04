Feyenoord zet reuzenstap richting landstitel na zege op Sparta en misstap Ajax

Vooraf werd het duel met Sparta bestempeld als een van de lastige hordes, die Feyenoord nog moest nemen. De ploeg van Maurice Steijn beleeft een van de beste seizoenen in de clubhistorie. De tweede club van Rotterdam staat stevig op de zesde plaats en is voor iedere ploeg een stugge tegenstander gebleken.

Diezelfde Wellenreuther was vlak voor rust twee keer van onschatbare waarde voor Feyenoord. Eerst was redde hij op een inzet van Vito van Crooij, die na een vlijmscherpe counter van Sparta oog in oog kwam te staan met Wellenreuther.

Feyenoord was in een aantrekkelijke eerste helft sterker dan Sparta, maar uit het niets kwam de thuisploeg langszij. Verdediger Michael Pinto stoomde op en poeierde de bal vervolgens vanaf de rand van het strafschopgebied achter doelman Timon Wellenreuther.

Luttele minuten later won Wellenreuther, de vervanger van Justin Bijlow die ook al belangrijk was bij de zege op Ajax twee weken geleden, weer een een-op-eenduel met Van Crooij, deze keer vanaf elf meter. Scheidsrechter Dennis Higler had Sparta een strafschop gegeven nadat een voorzet van Van Crooij op de arm van Mats Wieffer was beland.

Feyenoord drong aan na rust en dacht al snel recht te hebben op een strafschop. Verdediger Bart Vriends raakte de bal in duel met spits Santiago Giménez duidelijk met de hand, maar Higler en de VAR vonden het niet genoeg voor de penalty.

Loon naar werken

De Rotterdammers creëerden genoeg kansen, maar met name Sebastian Szymanski had meerdere keren geen geluk in de afronding. Twintig minuten voor tijd kreeg Feyenoord toch loon naar werken.

Giménez, die eerst een opgelegde kans hoog over schoot, werd weggestuurd door Jahanbakhsh en tikte de bal vernuftig langs keeper Nick Olij. Niet veel later besliste verdediger David Hancko het duel door de 3-1 binnen te frommelen.