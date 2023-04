Ook hockeysters Kampong productief, mannen Amsterdam kloppen buurman Pinoké

Maakten zaterdag de mannen van Kampong er een doelpuntrijke wedstrijd van bij Den Bosch (4-5), een dag later deden de Utrechtse vrouwen er niets voor onder. Ze kwamen op bezoek bij HGC op 4-4 uit.

Met name in het derde kwart was het feest met maar liefst zes doelpunten, waardoor een 1-1 ruststand naar 4-4 getild werd. HGC liep uit naar 4-2, maar Kampong kwam dankzij Bente van der Veldt en Carmen Wijsman weer langszij. Opvallend: er kwamen acht verschillende doelpuntenmaaksters op het wedstrijdformulier te staan.

Veel schoten beide ploegen niet op met de puntendeling, want ze verzuimden optimaal te profiteren van de nederlaag die Hurley, de nummer vier op de ranglijst, zaterdag leed tegen Den Bosch.

Pinoké nadert Hurley

Daarin slaagde ook Pinoké niet, al zal de nummer vijf in de hoofdklasse niet ontevreden zijn over een 2-2 gelijkspel bij buurvrouw Amsterdam, niet in de laatste plaats omdat de gasten in de slotfase in ondertal kwamen te staan door een gele kaart voor Maria Steensma.

Door het ene puntje heeft Pinoké Hurley nog meer binnen schootsafstand gekregen. Twee punten scheidt de Amstelveense ploeg nog van een plek die recht geeft op de play-offs.