Ajax krijgt weer flinke tik in titelrace na punt in Deventer

Na de verloren Klassieker van twee weken terug heeft Ajax een nieuwe dreun moeten incasseren. Op bezoek bij Go Ahead Eagles bleef het steken op een 0-0 gelijkspel, waardoor koploper Feyenoord later vandaag het gat kan vergroten naar acht punten.

Ajax kreeg in de openingsfase de eerste mogelijkheid, maar Davy Klaassen zag zijn inzet via Jay Idzes naast het doel verdwijnen. Go Ahead Eagles, sinds de promotie in 2021 drie duels ongeslagen tegen de Amsterdammers, had na een kwartier de score kunnen openen.

Balverlies bij Ajax op het middenveld leek in de omschakeling afgestraft te worden door Finn Stokkers, die door aanvalspartner Isac Lidberg werd bediend. Doelman Gerónimo Rulli voorkwam een treffer en zag de rebound van Philippe Rommens naast gaan.

Kansen Brobbey

Brobbey deed vervolgens van zich spreken. Eerst knalde hij met links via keeper Jeffrey de Lange over. Enkele minuten later kwam De Lange weer als winnaar uit de bus, na een poging van Brobbey uit de draai. Go Ahead Eagles vergat hierbij de passlijn naar de spits af te schermen.

Ajax leek na ruim een halfuur alsnog op voorsprong te komen. Kudus kopte raak op aangeven van Steven Berghuis, maar de vlag ging omhoog wegens buitenspel. Het leek op millimeterwerk en na een check van de VAR, die geen duidelijke buitenspellijn kon trekken, bleef de beslissing van de arbitrage staan.