Paasdrukte bij veerboten Dover; wachttijden tot 14 uur

Met de extra afvaarten hoopt de haven van Dover dat "rond lunchtijd" de problemen zijn opgelost. Maar rond 11.30 uur Nederlandse tijd was de wachttijd nog steeds vijf tot zes uur:

Volgens de BBC zitten in veel bussen kinderen die op schoolreisje gaan naar het buitenland. Een buschauffeur uit Cardiff is onderweg naar Oostenrijk en zegt dat in de haven veertien uur hebben gewacht.

Volgens Sky News waren er de hele nacht extra afvaarten tussen Dover en Calais, in Frankrijk. Met name touringcars moeten lang wachten. Die worden eerst naar een "bufferzone" gebracht voor ze een boot op kunnen. Voor reizigers met de auto ging het sneller, maar ook zij moeten lang wachten.

In de haven van Dover staan al het hele weekend lange rijen met bussen die wachten om op een veerboot te komen. Sommige reizigers hebben veertien uur gewacht en brachten de nacht door in een hal van de terminal.

Veel Britten gaan dit weekend al op paasvakantie in het buitenland. Veermaatschappijen kregen 15 procent meer busboekingen binnen dan verwacht en zijn mogelijk overvallen door de drukte.

Daarnaast wordt het slechte weer als oorzaak genoemd voor de vertragingen. Ook nemen de paspoortcontroles veel tijd in beslag, vooral van buspassagiers. Die moeten allemaal uitstappen om hun identiteitsbewijs te laten zien.

De Britse minister van Binnenlandse Zaken Braverman ontkent dat de problemen een gevolg zijn van de Brexit: "Sinds we de Europese Unie verlieten, hebben we over het algemeen goed samengewerkt."

Vorig jaar ook al chaos

Vorig jaar waren er ook grote opstoppingen in Dover. In april stond het verkeer naar de haven bijvoorbeeld muurvast. Zo'n 2000 vrachtwagens stonden stil over een lengte van meer dan dertig kilometer. Dat duurde toen een heel weekend.

In juli waren het Britse vakantiegangers die bij Dover urenlang vaststonden in de file. Ook daar werd onder meer een verband gelegd met tijdrovende douanecontroles.