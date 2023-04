In de chaos van Albert Park bleef Verstappen ijzig kalm: 'Wist dat ik terug kon slaan'

Crashes, rode vlaggen, herstarts, gemopper en gejuich. De Grand Prix van Australië zat vol dramatiek en onverwachte wendingen. Eén ding verraste dan weer niet: Max Verstappen kwam als eerste de finish over, voor Lewis Hamilton en Fernando Alonso. Na de race, die maar liefst tweeënhalf uur duurde, was er nog weinig ruimte voor romantische bespiegelingen over het prachtige podium met drie wereldkampioenen. Daarvoor zat alle opwinding over het chaotische verloop van de race nog veel te hoog. Het ging dus vooral over beslissingen van de wedstrijdleiding en over regels die al dan niet aangepast zouden moeten worden. Verstappen noemde de wedstrijd, drie keer stilgelegd met een rode vlag, een zooitje. "Het was heel rommelig vandaag", zei de regerend wereldkampioen die voor de eerste keer de GP van Australië won. "Ik weet het niet met al die rode vlaggen. De tweede was volgens mij onnodig. Als je die rode vlag niet geeft, heb je ook niet al die herstarts en ook niet de crashes die daar weer van komen." Geen paniek Wat in Melbourne opviel, behalve al die reglementenstress, was de rust die Verstappen voortdurend wist te bewaren. Ook toen hij slecht startte en meteen werd ingehaald door Mercedes-coureurs Hamilton en George Russell, behield hij het overzicht. "Mijn eerste start was vreselijk", vertelt Verstappen. "Ik was voorzichtig bij de manoeuvre van Hamilton. Ik wist dat ik een snelle auto heb en terug zou kunnen slaan, dus het belangrijkste was dat ik op dat moment de auto heel kon houden."

Die behoudende strategie van Verstappen pakte perfect uit. Met een beetje mazzel nam hij de tweede plek over van Russell, waarna hij op het juiste moment wachtte om Hamilton de koppositie te ontnemen. Toen dat eenmaal gelukt was, verdedigde Verstappen de koppositie bij de derde herstart met verve, waarmee hij de zege veiligstelde. Ook van zijn schuiver in ronde 48, toen hij pardoes van de baan vloog en in het gras belandde, raakte Verstappen niet van zijn stuk. "Ik heb Melbourne een dienst bewezen", grapte hij. "Het gras is maar vast gemaaid.' Hamilton verbaasd Hamilton gaf al tijdens de testdagen in Bahrein aan zich totaal niet op zijn gemak te voelen in zijn nieuwe Mercedes. Maar in Albert Park zag het er allemaal toch heel aardig uit, wat hij in die wagen liet zien. De kwalificatie verliep uitstekend en ook in de race oogde Hamilton sterk. "Ik had het dit echt niet verwacht", zei de Brit. "Ik voel me ook nog steeds niet verbonden met de nieuwe auto; daar is nog steeds veel te winnen. Maar het is wel heel erg mooi om deze tweede plek te pakken."

Hamilton is blij met zijn tweede plek in Melbourne - Reuters

Hamilton ging fantastisch van start, met een knappe inhaalactie bij Verstappen in de eerste bocht. "Het was fijn dat we Max heel even hebben kunnen inhalen. Maar daarna was het duidelijk wat we vooral vochten met Alonso. Red Bull is nog steeds veruit de snelste." Ook Alonso had vrede met de uitslag. De Spanjaard had ook wel mazzel dat hij zijn derde plek niet kwijtraakte. Bij de laatste herstart viel hij terug naar P11, maar dat werd door de wedstrijdleiding teruggedraaid. "Ongelooflijk, drie podiums op rij", jubelde hij. "Happy days! Ik ben heel blij voor het team, want dit was een hele moeilijke race."