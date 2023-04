De ademhalingscoach van Feyenoorder Pedersen: 'Hij is geobsedeerd door details'

Feyenoorder Marcus Pedersen zei na zijn late, winnende goal tegen AZ baat te hebben bij een 'ademhalingscoach'. Het helpt hem in wedstrijden langer energiek te blijven en het droeg daarmee wellicht ook bij aan dat doelpunt. Die ademhalingscoach waar Pedersen het over had, is Robbin Vredeveld (30). De twee doen wekelijks een sessie. "Het is geen zweverig gedoe. Ik leg het fundament waarop voetballers hun prestatie kunnen verbeteren." Het roer om Vredeveld had een "valse start" in het leven. Hij werd geboren met een zware vorm van astma, werd direct gescheiden van zijn moeder en leefde de eerste jaren in een astmacentrum. Hij groeide over de meeste klachten heen, maar de interesse voor ademhaling bleef.

Nadat zijn moeder op 55-jarige leeftijd overleed aan een hartstilstand en hij zijn ondernemende vader en stiefvader altijd met veel stress had gezien, gooide hij het roer om. Een stressvolle baan als beleidsadviseur werd ingeruild voor zijn passie. "Ik was altijd al geïnteresseerd in menselijk gedrag", vertelt Vredeveld nu. "Het was een passie, met boeken en cursussen. Tot het overlijden van mijn moeder. Ik besefte dat het leven kort is, heb mijn baan opgezegd en heb mezelf één jaar gegeven om me definitief om te scholen." Meer dan ademhaling Inmiddels staat Vredeveld dus bekend als 'ademhalingscoach', maar hij legt uit dat zijn werk meer behelst dan ademhaling. "Ik help mensen met bewustzijn. Ik help ze met beter presteren, dieper slapen en sneller herstellen. Onder meer met ademhalingsoefeningen, maar ook met mentale begeleiding, koude training en mindset. Je ademhaling is daarbij de afstandsbediening van je zenuwstelsel."

Vredeveld richt zich op topsporters. Dat is ontstaan via een goede vriend van hem, de door Feyenoord aan FC Utrecht verhuurde Ramon Hendriks. Vredeveld hielp Hendriks bij het herstel van een zware blessure en de voetballer merkte dat hij daardoor sneller fit was en beter in zijn vel zat. "Hij heeft dat op de club verteld en zo raakte onder anderen Marcus Pedersen geïnteresseerd", zegt Vredeveld. "Ik werk nu met veel voetballers, ook van Ajax, Feyenoord en PSV. De focus ligt alleen op Pedersen, omdat hij er heel open over is. Dat is taboedoorbrekend." Onderbelicht aspect "Ik wil iedereen die bij mij komt leren wat er emotioneel, fysiek en mentaal in je lichaam gebeurt als je stress of druk ervaart. Ademhaling is een onderbelicht aspect bij voetballers. Ze moeten hun lichaam leren kennen, zodat ze signalen van hun lijf herkennen, erkennen en reguleren. Wetenschap toont aan dat door ademwerk stresslevels significant verlagen en prestaties verbeteren." "Ik train spelers om de CO2-tolerantie te verbeteren zodat zij beter kunnen presteren onder hoge druk. Met Marcus doe ik dat door elke week een uur ademwerk te doen, zijn interne staat door te nemen en na de training in een ijsbad te gaan zitten. Ook krijgt hij protocollen mee voor meer zuurstofopname en maximale focus. Dit betekent dat hij meer efficiënt is en meer kan doen met minder."

"Een ijsbad helpt bijvoorbeeld bij het verbeteren van mentale weerbaarheid, versnellen van het herstel en aanmaak van gelukshormonen. Daardoor heb je 'mentale helderheid'. Doordat je dopamine en adrenaline enorm stijgen, raak je in een 'happy staat'. Het verlaagt stresslevels. Doe je dit frequent? Dan voel je jezelf gelukkiger. Een koude douche heeft ongeveer hetzelfde effect." Rust in het hoofd "Deze trainingen helpen Marcus bij focus, energie en herstel. En het belangrijkste: rust in zijn kop. Meer rust in je kop en een krachtig gevoel in je lijf zorgen dat je prestaties verbeteren. Train je 'mind' en je lichaam volgt. Daarin maak je grote stappen wanneer functioneel ademen, zelfbewustzijn en regulatie een gewoonte zijn geworden."

'Droom om met Haaland te werken' Robbin Vredeveld werkt al met veel topvoetballers uit Nederland, maar zou dolgraag één speler uit het buitenland onder zijn hoede hebben: Erling Haaland. "Hij doet er alles aan om alles te optimaliseren. Hij filtert zijn water, eet grasgevoerd orgaanvlees, let op zijn bioritme. Zo is het eerste wat hij doet als hij wakker wordt: het daglicht in hem opnemen. Marcus zit bij Noorwegen met hem in de kleedkamer. Misschien kan hij eens een goed woordje voor me doen", aldus Vredeveld met een knipoog.

"Mede door de protocollen voor, tijdens en na de wedstrijden heeft Marcus minder kortademigheid, verzuring en juist meer focus. Ook kan hij zijn energiehuishouding goed op peil houden. Hij houdt een wedstrijd daardoor makkelijker vol. Marcus is onwijs gedreven. Hij is geobsedeerd tot op detailniveau." Langer uitademen Vredeveld, een Rotterdamse voetbalfan, kijkt elke wedstrijd van de voetballers die hij begeleidt. Hij let op hun houding. Ziet hij bijvoorbeeld hoge schouders en mondademhaling? Dan ziet hij ademhalingspatronen die zorgen voor minder focus en meer vermoeidheid, verzuring en zelfs blessures. Tijdens de sessies bespreekt Vredeveld dit. "We gebruiken vaak onze mond en borst om te ademen, maar niet onze neus en ons middenrif. Daardoor 'ademen we te veel' en staat het lichaam de hele dag in stressmodus. Alle prikkels van tegenwoordig helpen dan ook niet mee. Dit kost energie en geeft minder tijd om te herstellen. Daarom voelen veel van ons zich altijd opgejaagd, moe of zwakjes."

