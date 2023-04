Verstappen voor het eerst de beste in Australië na chaotische race vol rode vlaggen

Max Verstappen heeft voor het eerst de Grand Prix van Australië gewonnen. De van pole vertrokken Limburger liet op Albert Park zien dat hij, ondanks een chaotische slotfase, ook dit seizoen de dominante factor in de Formule 1 is en blijft.

De Brit Lewis Hamilton, in 2008 en 2015 de beste Down Under, reed naar een verdienstelijke tweede plaats. Fernando Alonso continueerde zijn uitstekende seizoenstart door ook in de derde race van het seizoen met zijn Aston Martin op de derde plaats te eindigen.

Het was in de slotfase nog even billenknijpen voor Verstappen en Red Bull, aangezien de race drie ronden voor het einde werd stilgelegd. Bij de hervatting hijgde Hamilton in de nek van Verstappen, maar de regerend wereldkampioen bleef bij de les.

De race zag een ronde later weer een rode vlag (vier keer in totaal) vanwege diverse crashes. De wedstrijd werd nog vervolgd, maar dat veranderde niets aan de uitslag.

De Vries moet strijd staken

Nyck de Vries was in de slotfase een van de vier auto's die na de chaotische hervatting met botsingen en crashes de strijd moesten staken. Het is het minste resultaat voor de AlphaTauri-rijder na in Bahrein en Saudi-Arabië als veertiende te zijn geëindigd.

