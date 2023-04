Wekdienst 2/4: Vlaamse voorjaarsklassieker begint • Parijs buigt zich over deelsteps

Op deze zondag 2 april staat in België de grote voorjaarsklassieker in het wielrennen op de rol. Lukt het Mathieu van der Poel zijn titel te verdedigen in de Ronde van Vlaanderen? En in Parijs wordt er gestemd over een verbod op elektrische deelscooters, zijn de circa 15.000 scooters een vloek of zegen?

Eerst het weer: vanmorgen vroeg trekt de laatste bewolking en regen in het zuidoosten weg, waarna overal de zon schijnt. Het wordt 9 tot 11 graden.