'Moe, voldaan en absurd', Van der Breggen over twee titels in twee dagen

"Moe. Het was een superzware koers", is de eerste reactie van de wereldkampioen op de weg van 2020, Anna van der Breggen. Voor de tweede keer in twee dagen zit de regenboogtrui om de schouders van de wielrenster.

Moe, voldaan en vooral absurd, zo typeert Van der Breggen de afgelopen weken. Na haar winst in de Giro Rosa en het winnen van de tijdrit afgelopen donderdag heeft de Nederlandse de wereldtitel op de weg voor de tweede keer veroverd. Van der Breggen: "Het was vanaf het begin vechten om voorin te komen, het was een pittige wedstrijd."

De Nederlandse rensters hadden een plan en daar werd niet van afgeweken. "Ik voelde me best wel goed in de vierde ronde, ook op die klim. Om daar alleen te komen was wat vroeg. Maar ik ben er gewoon voor gegaan en heb niet te veel nagedacht", vertelt Van der Breggen.

In 2018 won ze voor het al de wereldtitel, maar wennen doet het zeker niet. "Het is de tweede keer dat ik dit zie (de gouden medaille), maar het went niet hoor. Zoveel kansen krijg je niet om dit te winnen, ik ben er superblij mee", besluit de kersverse kampioen op de weg.