Boy Edgarprijs voor trompettist Ack van Rooyen

De Boy Edgarprijs, de belangrijkste Nederlandse prijs op het gebied van jazz en geïmproviseerde muziek, gaat dit jaar naar trompettist en bugelspeler Ack van Rooyen.

De 90-jarige muzikant heeft een lange loopbaan achter de rug in tal van Nederlandse jazzorkesten en -ensembles: de Ramblers, de Skymasters, het Dutch Jazz Orchestra en het Metropole Orkest.

Ook trad hij op in internationale bezettingen met grootheden als Clark Terry en Gil Evans. Zelf richtte Van Rooyen in 1974 het tienkoppige United Jazz & Rock Ensemble op. Hij geeft les op verschillende conservatoria en staat nog regelmatig op het podium met jonge artiesten.

Lyrisch spel

"De jury is gecharmeerd van Van Rooyens vakmanschap en zijn lyrische spel op de bugel, het instrument waar hij zich al vanaf zijn jonge jaren op toelegt. Het warme, zachte geluid van de bugel past bij de bescheiden Van Rooyen", zo wordt hij in het juryrapport getypeerd.

Van Rooyen is geboren op 1 januari 1930. Toen begin dit jaar zijn 90e verjaardag werd gevierd in het Bimhuis in Amsterdam, werd hij benoemd tot officier in de orde van Oranje-Nassau.

De Boy Edgarprijs werd de afgelopen jaren toegekend aan onder meer saxofonist Jasper Blom (2019), toetsenist Jasper van 't Hof (2018) en saxofoniste Tineke Postma (2015). De prijs bestaat uit een bedrag van 12.500 euro en een bronzen beeld van Jan Wolkers. De onderscheiding wordt elk jaar in december uitgereikt in het Bimhuis, waarbij de winnaar zelf een muziekprogramma mag samenstellen.

Kijk hier naar het optreden dat Van Rooyen in januari verzorgde in het Bimhuis: