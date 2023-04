Kan Taylor zich na nachtmerrie-wissel herpakken? 'Hou vast aan De Ligt'

De gedachten gingen na de vroege wissel van Taylor direct naar Matthijs de Ligt. De verdediger kreeg in 2017 namelijk eenzelfde soort oplawaai te verwerken bij Oranje. De Ligt, inmiddels basisspeler bij topclub Bayern München, werd door bondscoach Danny Blind voor de leeuwen gegooid in het WK-kwalificatieduel met Bulgarije.

Weijs is zijn oud-jeugdtrainer bij Ajax en bekijkt de wedstrijd Go Ahead Eagles-Ajax vanmiddag (12.15 uur) met extra interesse. Juist bij tegenslagen onderscheiden de grote jongens zich immers van de kleintjes, zo is zijn opvatting.

Kenneth Taylors basisdebuut in Oranje tegen WK-finalist Frankrijk moest vorige week een nieuw hoogtepunt worden in zijn prille voetballoopbaan. Het eindigde in een nachtmerrie. De 20-jarige Ajacied werd bij 3-0 achterstand na 33 minuten gewisseld door bondscoach Ronald Koeman. "Interessant om te kijken hoe hij hier nu mee omgaat," zegt Willem Weijs.

De Ligt is, als het om mentale weerbaarheid gaat, misschien wel het perfecte voorbeeld voor Taylor. "Hij kwam heel snel bij Ajax, ging even flink op zijn bek, maar pakte de draad al snel weer op. En kijk waar De Ligt nu staat. Daar moet Taylor zich aan vasthouden."

Weijs: "Vooropgesteld: ik vind het altijd makkelijk scoren om een matige prestatie van het hele team toe te wijzen aan een individu. Misschien was het slachtofferen van Taylor ook wel de makkelijkste weg. Hij is de jongste speler en heeft nog geen grote staat van dienst. Je ziet vaak dat als trainers iets teweeg willen brengen, ze eerder voor dit soort spelers kiezen dan voor gearriveerde spelers zoals Georginio Wijnaldum of Memphis Depay."

Dat pakte niet goed uit. Bij de 1-0 ging debutant De Ligt pijnlijk in de fout en ook bij de tweede goal van Bulgarije liet hij steken vallen. Blind wisselde De Ligt in de rust en de toenmalige Ajacied werd na afloop de kop van jut. Net als Taylor na de afstraffing tegen Frankrijk.

Weijs, nu assistent bij het Belgische Lommel SK, werkte een aantal jaar in de jeugdopleiding van Ajax en was destijds als mentor nauw betrokken bij de ontwikkeling van Taylor. Hij denkt dat zijn voormalige pupil snel zal opkrabbelen. "Ik ken hem als een heel evenwichtige, zelfbewuste en zelfverzekerde jongen. Ik verwacht dat de terugslag bij hem mee zal vallen."

"Je moet ook altijd kijken naar de context. Bij het Nederlands elftal is hij een van de meest onervaren spelers in een voor hem nieuwe omgeving. Hij speelde in een elftal dat duidelijk van mindere kwaliteit was dan de tegenstander. Bij Ajax is straks tegen Go Ahead Eagles alles het tegenovergestelde. In principe is Ajax dominant, heeft het betere spelers en speelt Taylor in een vertrouwde omgeving."

Van schipperen naar succes

Taylor groeide dit seizoen uit tot basisspeler. Eerst onder Alfred Schreuder, daarna onder John Heitinga. Vorig seizoen schipperde hij nog tussen Jong Ajax en Ajax 1. Toenmalig trainer Erik ten Hag stelde voor om hem een halfjaar uit te lenen, maar daar wilde Taylor niks van weten.

Weijs: "Ik kwam rond die tijd als assistent van Willem II naar de Arena en wist toen al dat als hij hier doorheen zou komen, hij daarna voor een langere periode in het eerste zou spelen. Maar hij was nog ongeduldig, wilde gewoon spelen en zich verder ontwikkelen. Ik zei toen tegen hem: blijf rustig en blijf goede keuzes maken, dan komen de kansen voor iemand met jouw kwaliteiten vanzelf. Dat is ook gebleken."