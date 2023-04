Vier doden bij verkeersdrama in Fries dorp Jirnsum

Bij een ongeluk in Jirnsum, in Friesland, zijn gisteravond vier mensen om het leven gekomen. Een auto is van de weg geraakt en in de sloot beland. De inzittenden zijn ter plaatse overleden.

Het eenzijdige ongeluk vond plaats rond 21.25 uur, op de Rijksweg.

De auto raakte van de weg en kwam tegen een boom, waarna die in de sloot terechtkwam: