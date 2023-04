Vier doden bij verkeersdrama in Fries dorp Irnsum

Bij een ongeluk in Irnsum, in Friesland, zijn gisteravond vier mensen om het leven gekomen. Een auto is van de weg geraakt en in de sloot beland.

Het eenzijdige ongeluk vond plaats rond 21.25 uur, op de Rijksweg. De auto raakte van de weg en kwam tegen een boom, waarna die in de sloot belandde. De inzittenden zijn ter plaatse overleden.

De slachtoffers zijn allemaal mannen, van 35 tot 41 jaar, uit de gemeente Zuidwest-Friesland.

Hulpdiensten zijn de hele avond en een deel van de nacht bezig geweest om onderzoek te doen en de slachtoffers te bergen. De Rijksweg is tijdelijk afgesloten geweest voor verkeer.

Getuigen op fiets

De politie kan nog niks zeggen over de toedracht van het ongeluk. Ook over de relatie tussen de slachtoffers doet de politie omwille van de privacy geen uitlatingen.

De politie is nog op zoek naar getuigen. Zo reden er op het moment van het ongeluk mogelijk fietsers over het fietspad.