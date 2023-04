Drie Britten gevangengenomen door Taliban in Afghanistan

De Taliban houden in Afghanistan drie Britse mannen gevangen. Een van hen is een 23-jarige man die bekendstaat als avonturier. In augustus 2021, toen de Taliban de macht overnamen in Afghanistan, werd hij met andere Britten door Britse militairen geëvacueerd, maar hij keerde er later weer terug, melden Britse media. De andere twee zijn een welzijnswerker uit Middlesbrough die als vrijwilliger in Afghanistan werkt en een hotelhouder in Kabul.

Volgens de hulporganisatie Presidium Network zijn de welzijnswerker en de hotelier op 11 januari gevangengenomen. De derde man op een andere datum is opgepakt. Presidium Network zegt dat ze voor zover bekend goed worden behandeld en in goede gezondheid zijn. De Britse autoriteiten proberen met hen in contact te komen.

Wapen op hotelkamer

De hotelhouder en de welzijnswerker zouden zijn gearresteerd vanwege de vondst van een wapen in de kluis op de hotelkamer van de welzijnswerker. Waarom zijn kamer door de politie werd doorzocht, is niet duidelijk. De man zou een wapenvergunning hebben gehad die door het Afghaanse ministerie van Binnenlandse Zaken was afgegeven.

De derde Brit komt uit Birmingham. Hij kreeg bekendheid doordat hij vaker naar gevaarlijke gebieden reist en daarover bericht op sociale media. Hij zei dat hij naar Afghanistan ging omdat hij houdt van "duister" en "extreem" toerisme.