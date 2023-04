Zware explosie in Antwerpen, vermoedelijk weer aanslag uit drugsmilieu

In het centrum van Antwerpen zijn vannacht vijftien huizen beschadigd geraakt bij een zware explosie. Van een van de huizen is de voordeur eruit geknald. Alles wijst op een gerichte aanslag en de politie vermoedt dat er een link is met het drugsmilieu.

De ontploffing was rond 03.00 uur. Behalve de vijftien huizen zijn volgens de VRT ook vijf auto's beschadigd.

Het huis waar het explosief was geplaatst, moest worden gestut. De andere woningen hebben vooral glasschade. Een persoon raakte lichtgewond.

Aanvankelijk werd nog gedacht dat de explosie mogelijk het gevolg was van een gaslek, maar dat bleek niet zo te zijn.

Veel drugsgeweld

Antwerpen is de laatste tijd vaker opgeschrikt door explosies die worden toegeschreven aan drugscriminelen. Anderhalve week geleden was er ook een ontploffing waarbij huizen en auto's beschadigd raakten.

Sinds afgelopen zomer is er een forse stijging van het aantal incidenten. Volgens de Belgische krant Het Laatste Nieuws zijn er sindsdien vijftig drugsgerelateerde aanslagen gepleegd in de stad.

De Belgische politie weet regelmatig verdachten aan te houden. Daarbij valt op dat dat vaak Nederlanders zijn. Zo werden een maand geleden drie Nederlanders gearresteerd in verband met drie verschillende explosies. Ze zitten vast op verdenking van vernielingen, deelname aan een criminele organisatie en inbreuk op de springstofwetgeving.

Sommige verdachten zijn erg jong. Zo werd in november vorig jaar een Nederlandse jongen van 15 opgepakt die samen met een andere Nederlander bij twee huizen een explosief had neergelegd.

Criminelen proberen met name cocaïne via de haven van Antwerpen binnen te smokkelen. Daarbij werken ze vaak ook nauw samen met Nederlandse drugssmokkelaars.