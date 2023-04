5000 vrouwen sluiten zich aan bij massaclaim om 'gebrekkige' borstimplantaten

Het gaat om 'getextureerde' implantaten met een ruw oppervlak die Biocell of Natrelle worden genoemd van fabrikant Allergan, inmiddels overgenomen door Abbvie. Voor mensen met deze implantaten is het aannemelijk dat zij een verhoogd risico op een zeer zeldzame vorm van lymfeklierkanker hebben, meldde het RIVM eerder. Wel is de kans om dit te krijgen heel klein. De implantaten worden gebruikt voor borstvergrotingen en reconstructies na operaties.

De geëiste schadevergoeding is bedoeld voor de kosten voor het verwijderen van de implantaten en een reconstructie van de borsten met lichaamseigen materiaal. Daarnaast is het een vergoeding voor het leed en de pijn die de ingreep veroorzaakt.

Uit onderzoek in 2018 blijkt dat vrouwen met een borstimplantaat 400 keer zoveel risico hebben op het krijgen van BIA-ALCL (voluit Breast Implant Associated Anaplastic Large-Cell Lymphoma). Maar de kans om het te krijgen is nog steeds heel klein, omdat de ziekte zo zeldzaam is, meldde eerder de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ). De kans dat een vrouw met een borstimplantaat deze ziekte krijgt tegen de tijd dat zij 75 jaar is, is ongeveer 1 op 7000. In Nederland zijn zo'n 90 gevallen van BIA-ALCL bij vrouwen met een borstimplantaat bekend.

'Tijdbom in mijn lichaam'

Peeters kreeg ruim tien jaar geleden voor de tweede keer borstkanker, waardoor haar borst moest worden geamputeerd. Er werd een een implantaat van Allergan ingebracht en ze kreeg klachten (allergie en ontstekingen) die mogelijk verband hielden met implantaten, zegt ze. "De chirurg verzekerde me: 'Al rijdt er een vrachtwagen overheen, die prothese is niet kapot te krijgen'."

Maar de klachten bleven en drie jaar geleden werd alsnog een scan gemaakt. Toen bleek dat er een scheur van 12 centimeter in de prothese zat. "Een groot deel van de inhoud was in mijn lichaam terechtgekomen."

Bij latere onderzoeken werden ophopingen van siliconen in haar lymfeklieren vastgesteld. "Die siliconen migreren door je lichaam en kunnen zich ophopen in je hersenen, organen en lymfeklieren. Daardoor voelt het als een tijdbom in je lichaam."

Vrouwen moeten volgens haar waakzaam blijven: "Zorg ervoor dat medici je klachten serieus nemen."

Pas in 2024 reactie

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) zegt dat verwijdering niet nodig is en dat een operatie ook risico's heeft. Wel vindt de IGJ het belangrijk om "bij veranderingen of klachten aan de borsten een arts te raadplegen".

Sinds 2018 zijn de Biocell of Natrelle-implantaten niet meer in Nederland en de rest van Europa te verkrijgen. In 2019 haalde Allergan ze wereldwijd uit de handel. In totaal hebben meer dan 200.000 vrouwen in Nederland borstimplantaten.

Komende week start de zaak bij de rechtbank Amsterdam met een schriftelijke zitting. Voorlopig worden er stukken over en weer gestuurd en staan de partijen nog niet tegenover elkaar voor de rechter.

"In je eentje tegenover een farmaceut word je weggeblazen. Samen staan we sterk en hebben we een grotere kans op succes", zegt directeur Anniek de Ruijter van Bureau Clara Wichmann. Worden de vrouwen inderdaad in het gelijk gesteld, dan komt er een fonds zodat alle 60.000 vrouwen gecompenseerd kunnen worden voor geleden schade.

Farmaceut Abbvie wil niet reageren omdat de zaak onder de rechter is. De advocaat van het bedrijf verwacht pas begin volgend jaar met een inhoudelijke reactie te komen in de rechtbank.