Lekkage verholpen, Nieuwe Waterweg weer open voor scheepvaartverkeer

Het scheepvaartverkeer over de Nieuwe Waterweg is weer hervat, een paar uur eerder dan was voorzien. De Nieuwe Waterweg was zaterdag bij Rotterdam afgesloten nadat er een lekkage was ontstaan in een tunneldeel van de nieuwe Maasdeltatunnel.

Het stuk van de nieuwe tunnel was vrijdag in het water afgezonken. Dat ging aanvankelijk goed, maar in de nacht van vrijdag op zaterdag ontstond er een lekkage. Die veroorzaakte kortsluiting, waardoor de pompen niet meer werkten. Gevolg was dat het tunneldeel vol water liep.

Met extra leidingen en pompen is zaterdag water uit het tunneldeel gepompt en duikers gingen het water in om herstelwerkzaamheden uit te voeren. Vannacht hebben ze de lekkage voldoende kunnen dichten, waardoor de situatie nu stabiel is, meldt Rijkswaterstaat. Daarom kon de vaarweg weer worden vrijgegeven voor de scheepvaart. De werkzaamheden, zoals het aanbrengen van het zand onder het tunnelelement voor de definitieve fundering, gaan intussen door.

De nieuwe Maasdeltatunnel is een onderdeel van de Blankenburgverbinding. Die moet vanaf 2024 de A20 bij Vlaardingen gaan verbinden met de A15 bij Rozenburg. De tunneldelen waaruit de tunnel zal bestaan zijn 185 en 205 meter lang. In Nederland zijn volgens het Havenbedrijf Rotterdam niet eerder tunneldelen van die omvang gebruikt.