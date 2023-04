Franse minister: ruim duizend agenten en brandweerlieden gewond bij pensioenprotesten

Bij de gewelddadige protesten tegen de pensioenhervormingen in Frankrijk zijn tot dusver 1093 agenten en brandweerlieden gewond geraakt. Dat zegt de Franse minister van Binnenlandse Zaken Gérald Darmanin. Tegelijk lopen er onderzoeken naar buitensporig geweld door de ordediensten.

Sinds januari wordt er geprotesteerd tegen de verhoging van de pensioenleeftijd van 62 naar 64 jaar. De vreedzame demonstraties sloegen na 16 maart om in gewelddadig protest, nadat de regering had aangekondigd de omstreden hervormingen buiten het parlement om in te voeren.

Bij het geweld werden de afgelopen weken ook 2579 brandstichtingen en 316 beschadigingen van publieke gebouwen gemeld, zei Darmanin in een interview met Journal du Dimanche (JDD).

'Professionele relschoppers'

Er is ook kritiek op de politie. Agenten worden door mensenrechtenorganisaties beschuldigd van buitensporig geweld en willekeurige arrestaties bij de demonstraties van de afgelopen maanden. Er lopen 38 onderzoeken naar het handelen van agenten en gendarmes,

De minister van Binnenlandse Zaken gaat niet mee in die kritiek. Volgens hem is het protest grotendeels vreedzaam maar wordt het geweld aangewakkerd door groepen radicale relschoppers. "Dan is het de plicht van wetshandhavers om in te grijpen", aldus Darmanin. De politie moet zich "robuust" opstellen om zich te kunnen verweren tegen "professionele relschoppers" die erop uit zijn "eigendommen te vernielen en agenten te doden".

De vakbonden hebben een nieuwe landelijke stakingsdag aangekondigd voor donderdag 6 april. De stakingen blijven het openbare leven ontregelen. Het vliegverkeer en de levering van brandstof naar tankstations wordt op sommige plaatsen gehinderd.