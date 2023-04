Leiding Tata Steel keurt radicale taal van leden ondernemingsraad af

De directie van staalbedrijf Tata Steel keurt de radicale taal van medewerkers van het bedrijf in een Whatsappgroep af. In de groep ageren de werknemers tegen de aangekondigde actie van milieuactivisten bij het bedrijf. Het Noordhollands Dagblad heeft screenshots van de appberichten.

Tientallen leden van de actiegroep Kappen met Kolen willen maandag een 'die in' houden door als 'lijken' bij de toegangspoort van het bedrijf op de grond te gaan liggen, schrijft NH Nieuws.

In de appgroep zegt de vice-voorzitter van de centrale ondernemingsraad: "Gelijk de oven in dan gaat het niet stinken". Een ander lid van de ondernemingsraad typte daarop: "Arbeit macht Frei", een verwijzing naar de nazi-concentratiekampen.

'Gratis crematie'

Ook in een besloten Facebookgroep voor het personeel van het bedrijf uiten Tata-werknemers hun woede over de protestactie. Enkelen van hen pleiten voor de inzet van een waterkanon, een ander stelt voor het spoor waar de activisten op willen gaan zitten onder stroom te zetten. "Gewoon overheen rijden. Ze zijn toch al dood", meent een collega. Er komen nog veel meer gewelddadige suggesties voorbij, van "platwalsen" tot een "gratis crematie" in Hoogoven 7.

Voor een van de OR-leden waren de opmerkingen reden om per direct de Whatsappgroep te verlaten. Het OR-lid dat de nazi-kreet gebruikte, bood daarop zijn excuses aan.

'Volstrekt onacceptabel'

De directie en de Centrale Ondernemingsraad van Tata Steel lieten zaterdagavond weten met afschuw kennis te hebben genomen van de uitspraken in de besloten groepen op Whatsapp en Facebook.

CEO Hans van den Berg van Tata Steel Nederland noemt de uitlatingen volstrekt onacceptabel en kwetsend. "Wij willen zo snel mogelijk alle feiten boven water hebben en met de betrokkenen een stevig gesprek voeren. Op basis daarvan zullen wij bekijken welke maatregelen genomen moeten worden", zegt Van den Berg in het Noordhollands Dagblad.

Ook burgemeester Frank Dales van IJmuiden is onaangenaam verrast door de extreme taal onder het Tata-personeel, die hij nadrukkelijk afkeurt. Hij hoopt dat de actie maandag "van alle kanten vreedzaam verloopt".