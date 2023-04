Dertigste WTA-titel voor oudgediende Kvitová, die Rybakina in Miami verrast

Petra Kvitová heeft het hardcourttoernooi van Miami op haar naam geschreven. De Tsjechische verraste in de finale Jelena Rybakina (7-6, 6-2).

De 33-jarige Kvitová is door haar zege terug in de toptien. Vijf jaar geleden won ze voor het laatst een WTA 1000-toernooi, het niveau net onder de grandslamtoernooien, in de periode dat ze nog de nummer twee van de wereld was.

Nummer twee van de wereld zijn, is iets waarvan de 23-jarige Rybakina voorlopig alleen kan dromen. Haar Wimbledonzege van afgelopen jaar leverde vanwege de weigering van de Russen daar geen punten op. En nu verspeelde ze een uitgelezen kans om na Indian Wells ook het prestigieuze toernooi van Miami te winnen.

Vijf setpunten

Nadat Kvitová op 5-4 had verzuimd op eigen service de eerste set binnen te halen, verspeelde Rybakina in de tiebreak liefst vijf setpunten.

Kvitová hield haar hoofd wel koel en bleek in de bloedstollende ontknoping van de eerste set uiteindelijk toch de sterkste (16-14). Na een vroege break in de tweede set kwam haar dertigste WTA-titel niet meer in gevaar.