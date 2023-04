Zonder Frenkie de Jong boekt koploper Barça simpele zege bij Elche

Zonder te sprankelen heeft FC Barcelona in La Liga een simpele zege geboekt bij de Spaanse hekkensluiter Elche: 0-4. De Catalanen moesten niet alleen de geblesseerde Frenkie de Jong missen. Ook Andreas Chistensen en Raphinha (geschorst) ontbraken en Ousmane Dembélé en Pedri zitten al langer in de lappenmand.

Na twintig minuten kwamen de bezoekers op 0-1. Na een vrije trap kopte Ronald Araújo terug op Robert Lewandowski, die koel raak schoot. Daarna zakte Barça ver weg en had Elche, dat dit seizoen pas twee keer won, zowaar de overhand.

Fati scoort eindelijk weer

Kort na de pauze scoorde Ansu Fati eindelijk weer eens. De 20-jarige aanvaller vertrok van eigen helft en schoof de bal in de verre hoek. Het was voor de buitenspeler, die dit seizoen vaker op de reservebank zit dan in de basis staat, zijn vierde goal van het seizoen. Hij had voor het laatst gescoord op 20 oktober tegen Villarreal (3-0).