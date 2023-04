Provinciebestuurders slaan alarm over stikstof: 'We kunnen niet aan de slag'

De provincies zijn aan zet in het stikstofdossier. Dat zeiden premier Rutte en vicepremiers Kaag en Hoekstra gisteravond na het dagenlange crisisoverleg in het kabinet. Maar die provincies zeggen dat ze met handen en voeten gebonden zijn. "Zeggen dat wij aan de slag kunnen, dat klopt gewoon feitelijk niet."

Mirjam Sterk is gedeputeerde namens het CDA in Utrecht. Ze wil dolgraag aan de slag. "Maar de instrumenten om plannen te maken met boeren, hebben we niet." Piekbelasters? "We weten nog niet wie dat zijn." Boerderijen verplaatsen? "Nog geen regelingen voor." Innovaties? "Niet duidelijk of die stand houden bij de rechter." Dus 'versnellen', zoals premier Rutte beloofde, is volgens Sterk niet te doen.

Premier Rutte kwam gisteravond na dagenlang onderhandelen met enkele mededelingen. Ten eerste: het kabinet is niet gevallen. Ten tweede: er komt een 'pauze' in het stikstofbeleid. Na die pauze wordt opnieuw onderhandeld over stikstof, want het CDA wil af van de afspraken in het regeerakkoord. Tot die tijd ligt de bal bij provincies, die volgens premier Rutte moeten versnellen.