Scorende De Roon geeft Atalanta zicht op Champions League, Inter verliest weer

Hoewel Romelu Lukaku voor België weer vier keer scoorde in de laatste twee interlands, heeft hij dat aantal in dienst van Inter in een heel seizoen nog niet bereikt in competitieverband.

Misser voor leeg doel

De kansen kreeg hij wel, zo maaide hij tegen Fiorentina drie meter voor een leeg doel over de bal heen. Giacomo Bonaventura werd uiteindelijk matchwinner, ondanks de inbreng van Denzel Dumfries en invaller Stefan de Vrij.

Juventus kruipt weer richting de Europese plekken. Moise Kean bezorgde de 'Oude Dame' de derde zege op rij, door vlak na rust de enige treffer op het bord te zetten tegen Hellas Verona (1-0).